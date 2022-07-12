سجلت الرياض أعلى حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بين المدن السعودية بعدد 102 حالة مقابل تعافي 173 حالة، فيما جاءت جدة في المرتبة الثانية بعدد 66 إصابة.

فيديو | خلال 24 ساعة ماضية.. الرياض تسجل الرقم الأعلى في عدد إصابات فيروس كورونا بـ 102 إصابة تليها جدة بـ 66 إصابة#الإخبارية pic.twitter.com/3zOh67J7jb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 12, 2022

وسجلت مكة المكرمة 27 حالة تلتها الهفوف بـ23 إصابة فيما سجلت الدمام 21 حالة والمدينة المنورة 18 حالة فقط. وبذلك يبلغ إجمالي حالات كورونا في الرياض 182,298 حالة تعافى منهم 178,930 فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 1,467 حالة.

حالات كورونا الجديدة

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 800869 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 515 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 785622 حالة ولله الحمد.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي لـ 9223 حالة وفاة، كما تم تسجيل 148 حالة حرجة.

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة “وقايـة”، أو المنشـآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط لـبس الكمامـة للـدخول إليهـا، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

عدم اشتراط التحصين

كما تقرر عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية حسـب مـا تـحـدده البروتوكولات الصـادرة مـن قبـل هيئـة الصـحة العامـة “وقايـة”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل الـتي ترغب في تطبيـق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقـق مـن الحالة الصحية للدخول إليهـا.

مـدة الجرعة الثالثة

أيضا مددت الوزارة مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة (ثمانيـة) أشـهر بـدلاً مـن (ثلاثة) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة بحســب مـا تظهـر حالتهـم الصحية في تطبيق (توكلنـا).

وأكدت الداخلية أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ويشمل ذلك أخذ الجرعات التنشيطية المعتمدة من اللقاح، كما أوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.