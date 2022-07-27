أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي وتم تحمل الضريبة عليها.

الدليل الإرشادي:

وتابعت الهيئة ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، أنه يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي: هنا.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة

في سياق متصل، جددت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة (هنا)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية.