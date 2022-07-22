بات محمد أبو جبل قريبًا من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد انتهاء أزمته مع نادي الزمالك المصري.

محمد أبو جبل يرحل عن الزمالك

وأعلن المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى عن الموافقة على رحيل محمد أبو جبل قبل انتهاء الموسم يوم 30 أغسطس، من أجل الانضمام لفريقه الجديد.

وشدد أمير مرتضى خلال تصريحاته لقناة “صدى البلد”، على تأكد نادي الزمالك من تعاقد محمد أبو جبل مع النصر رسميًا، مؤكدًا توقيع عقوبة مالية عليه تصل إلى 2 مليون جنيه وتقبل الأمر.

وتُشير التقارير إلى إمكانية رحيل أبو جبل عن صفوف النصر على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، بعد تعرض الصفقة لانتقادات، ما دفع الإدارة لضم الكولومبي دافيد أوسبينا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

وغادر النصر إلى إسبانيا بالأمس، وسيخوض 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 12 أغسطس المقبل، وضمت قائمة الفريق في المعسكر 30 لاعبًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).