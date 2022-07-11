كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري أن النادي الأبيض كسب قضيته ضد اللاعب المصري محمود عبدالمنعم ” كهربا” لاعب الزمالك والاتحاد السابق.

وذكر نادي الزمالك عبر حسابه في “تويتر” اليوم الاثنين أن كهربا تم تغريمه مليوني دولار أمريكي بجانب 5% فوائد على المبلغ اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2019.

كهربا في ورطة !

وكان الفريق الأبيض تقدم بشكوى ضد كهربا عقب انتقاله للنادي الأهلي المصري حيث قررت المحكمة الرياضية تغريم كهربا مليوني دولار خلال مهلة بلغت 45 يومًا.

ولعب كهربا من قبل في صفوف الفريق الأبيض من 2015 إلى 2019 خلالها لعب لنادي الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسمين خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

ويلعب كهربا حاليًا لنادي هاتيا سبور التركي على سبيل الإعارة من الأهلي المصري.