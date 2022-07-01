أكد الأمن العام أنه يعاقب كل من ينقل أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وذلك عن كل شخص يتم نقله.

عقوبة من ينقل أشخاصاً غير مصرح لهم بالحج.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/6N2PCjiiVP — المرور السعودي (@eMoroor) July 1, 2022

عقوبة الوافد:

وقال الأمن العام في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: إنه في حال ما إذا كان الناقل وافدًا فإنه يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، كما يمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

مصادرة المركبة:

وأضاف أنه يتم كذلك المطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة والتشهير بالمخالف.