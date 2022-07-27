كشف المحامي عطية العنزي، عن تفاصيل الغرامات والعقوبات الخاصة بنشر مقاطع الفيديو المسيئة وغير اللائقة على تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي.

#صباح_السعودية | المحامي عطية العنزي: مقاطع الفيديو المسيئة المنتشرة في بثوث "التيك توك" عقوبتها السجن لمدة 5 سنوات وغرامة تصل لـ 3 ملايين ريال، وفي حال كان مرتكب الجريمة مُقيم يتم ترحيله عن أراضي المملكة نهائيًا. #قناة_السعودية pic.twitter.com/s7gjJphSn1 — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) July 27, 2022

اختلاف العقوبة والغرامات

وقال العنزي خلال لقاء ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إن العقوبة تختلف بحسب مقطع الفيديو المنتشر، لافتا إلى ضرورة أن يفرق الجميع بين الإعلانات ومقاطع الفيديو الأخرى التي تنتشر في بثوث التيك توك أو سناب شات أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبة نشر إعلان

وأوضح أن عقوبة نشر إعلان، هو حجبه عن التداول بالمملكة، وإلغاء ترخيص المنصة التي نشرته إلى الأبد، كما تصل الغرامة المالية إلى مبلغ 10 ملايين ريال، وفي حال تكرار المخالفة مرة أخرى قد يضاعف هذا المبلغ.

جريمة

أما بخصوص مقاطع الفيديو المسيئة التي تحتوي على مضامين وإيحاءات جنسية، فأكد أن هذه المقاطع تعتبر جريمة ويعاقب عليها النظام بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية تصل لـ 3 ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة وإلغاء هذا الحساب بشكل نهائي.

ولفت إلى أن هذا الحكم ينشر في الجريدة الرسمية، بعد إذن الجهة القضائية، وفي حال كان مرتكب هذه الجريمة مُقيم يتم ترحيله عن أراضي المملكة نهائيًا بعد ثبوت إدانته، وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى إليها.

وأضاف: “للأسف الشديد الكثير منهم يعتقد أنه بمنأى عن العقوبة، كونه يبث المضمون وفقًا لمعتقده ووجهة نظره وشخصيته”، لافتا إلى أن حرية التعبير صحيح تعد مكفولة للجميع بموجب النظام الأساسي للنظام، لكن بما لا يخالف الشرع والنظام والآداب العامة.

يذكر أن شرطة الرياض ألقت في وقت سابق، القبض على مقيمة ظهرت في بث مباشر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، توجه كلامًا لأخرى يحمل مضامين خادشة للحياء وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة.