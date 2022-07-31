حذرت النيابة العامة من جرائم كتابة الشيك مع عدم وجود مقابل وفاء قائم في تاريخ السحب.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “الشيك أداة دفع ووفاء، مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، ويحل محل النقود في المعاملات، وتقوم الجريمة بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء قائم في تاريخ السحب”.

واشارت إلى أن كل من أقدم بسوء نية على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم، وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء، أقل من قيمة الشيك، يتم معاقبته بمقتضى النظام.

كما أكدت أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، أو الغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال.

بيانات الشيك

وينص نظام الأوراق التجارية في مادته الـ 91؛ على أن الشيك؛ يجب أن يحتوي على البيانات الآتية:

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

أ – كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.

ب – أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

جـ – اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

د – مكان الوفاء.

هـ – تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

و – توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

الصك الخالي من البيانات

وتنص المادة 92 على أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكًا إلا في الحالتين الآتيتين:

أ – إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

ب – إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.