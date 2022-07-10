لم يتردد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في اتخاذ قرار حازم في ذروة موسم الحج؛ كونه يضع خدمة حجاج بيت الله فوق أي اعتبار، وأن أي تهاون أو قصور لن يمر بدون اتخاذ القرار الحاسم.

ارتياح كبير:

وقوبل قرار الرئيس العام بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء مهامهما في ذروة توافد ضيوف الرحمن، إلى المسجد الحرام؛ بارتياح كبير داخل أوساط رئاسة الحرمين مؤكدين أن الرئيس العام كرس مبدأ الشفافية والمحاسبة والمكافأة والإشادة وعدم السماح لأي شخص التقصير في أداء مهامه في الحرمين الشربفين.

الثبيتي مديرٌ لشؤون المسعى والساعين:

وأصدر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قراراً بتكليف عبدالحفيظ الثبيتي مديرًا عامًا للإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، وتكليف سامي السويهري مساعدًا له بالإضافة لعمليهما بهدف تمكين القيادات الشابة من خدمة القاصدين.

وأكد الرئيس العام على ضرورة بذل أقصى الجهود خلال موسم الحج لمواكبة أعداد الحجاج والاستعداد الأمثل وبذل أقصى الطاقات والإمكانات لتوفير البيئة الإيمانية الخاشعة لهم موكدًا أن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير، ينتج عنه تقصير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

عمل وجد واجتهاد:

وشدد على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد لأن الرئاسة تسعى لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق معايير عالية وبجودة لضيوف الرحمن.

وكان الشيخ السديس قد أعلن عن تشكيل لجنة حوكمة الأعمال وقياس الأثر لموسم الحج برئاسة وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية الدكتور عبدالوهاب الرسيني الذي وقف ميدانيًا على حركة الحشود وخطط التفويج وإدارة الحشود، والتأكد من التزام الوكالات بخططها ومهامها.

وتضمنت الجولة تفقد جميع الخدمات والتي كان من بينها إدارة الحشود، وانسيابية صحن المطاف، ونقاط الدخول والخروج، وجميع الأنظمة الهندسية والخدمية والتوجيهية، والشاشات الإرشادية، واللوحات الرقمية.