وصف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن؛ بأنه انعكاس لعناية ورعاية ولاة الأمر وتلمسهم احتياج الأسر المستحقة وحرصهم على التخفيف من تداعيات الأسعار العالمية.

معاش إضافي وحساب المواطن:

وتابع السديس أن التوجيه الكريم تضمن تخصيص 2 مليار ريال لصرف معاش إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن حزمة الدعم وإعادة فتح التقديم على برنامج حساب المواطن، الداعم لأبناء هذا الوطن، تجسيد للعناية الكريمة وبهذه الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

زيادة المخزونات الإستراتيجية:

وبين الرئيس العام أن القيادة رأت من منظورها زيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية للتعامل مع الارتفاع، وهذه الخطوة ستكون عامل استقرار للأسعار في ظل الاحتمالات القائمة باستمرار الأزمة، وذلك ما توليه هذه البلاد الغالية جل اهتمامها بالوطن وشعبه وإرخائه ويسعون دومًا لرقي معيشتهم.