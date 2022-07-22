شدد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
لا مساس بقدسية الحرمين الشريفين
وحذَّر الرئيس العام من مخالفة الأنظمة والقوانين مؤكدًا أن قدسية الحرمين الشريفين، تُعد خطًا أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المُطلقة على الحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها.
تطبيق العقوبات الرادعة
وأكد على أهمية تطبيق العقوبات الرادعة لمثل هذه الجرائم الأمنية داعياً الجميع إلى التعاون لتحقيق هذه المسؤولية الدينية والوطنية.
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، قال إن شرطة المنطقة أحالت إلى النيابة العامة مواطناً متواطئاً قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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