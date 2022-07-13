أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المرحلة الثانية للمساجد التاريخية، مؤكدًا أنها تجسد اهتمام القيادة الرشيدة ببيوت الله والعناية بها واعمارها.

العناية ببيوت الله:

وذكر السديس أن من مآثر قادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان العناية ببيوت الله وخير دليل على هذا المشروع المبارك الذي يستهدف تأهيل المساجد التاريخية، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية لتلك المساجد وإبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030.

واختتم السديس حديثه بالدعاء لله- عز وجل- بأن يبارك في جهود قادة هذه البلاد وأن يديم عليهم ثياب الصحة والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه.