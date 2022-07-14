قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحر التعازي للشيخ نوري ‏في وفاة كبير الأغوات حبيب محمد العفري.

أقدم أغوات المسجد النبوي:

ويعد العفري أحد أقدم أغوات المسجد النبوي الشريف الذين اختصهم الله بخدمة مسجد رسول الله ﷺ في فترة من الزمن، والذي صلي عليه في المسجد النبوي يوم أمس الأربعاء بعد صلاة المغرب.

سائلًا معاليه الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته لقاء ما قام به من خدمات في المسجد النبوي.