دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حملة زمزم المبارك إلى حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات؛ وذلك حرصًا على توفير ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج بمشعر عرفات.

عناية كبرى:

وأكد السديس أن الرئاسة أولت خدمة ضيوف الرحمن عناية كبرى وسخرت الإمكانات ووفرت جميع الاحتياجات اللازمة حتى يتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

ودعا السديس الله أن يوفق جميع القائمين على هذا البرنامج المبارك خير الجزاء، وأن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.

يذكر أن الحملة تأتي بالتعاون بين الرئاسة، ولجنة السقايا والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.