رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على عنايتهما واهتمامهما وحرصهما على خطبة يوم عرفة، وتشريف الرئاسة بالقيام بمشروع ترجمة الخطبة إلى (14) لغة عالمية.

خدمة ضيوف الرحمن:

وأكد السديس أن ولاة الأمر الميامين لهم الفضل بعد الله في إتاحة جميع الإمكانات وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، وهذا ليس بمستغرب على قيادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد.

واختتم السديس بدعاء الله- عز وجل- أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء لقاء ما يقومون به من خدمات جليلة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.