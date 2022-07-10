أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بإعفاء مدير المركز الإعلامي لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن.

ضرورة الجد والاجتهاد

حيث أكد الرئيس العام ضرورة الجد والاجتهاد خلال هذه الأيام، والعمل فيها بما يتناسب مع طبيعتها والمساهمة في تجويد الأعمال وما يتم تقديمه لضيوف الرحمن.

فرق متابعة وقياس أداء

وأشار إلى أن جميع الأعمال خُصص لها فرق متابعة وقياس أداء، لتحسينها ومعرفة نقاط القوة والضعف، لأننا نقدم الخدمة لضيوف الرحمن، ولا نقبل إلا بكل ماهو مميز وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله-.