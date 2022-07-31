كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المستشار مساعد المشرف على البرامج التطويرية للشؤون الإعلامية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي فهيم الحامد، والإعلامي أيمن الثبيتي؛ نظير جهودهما الإعلامية أثناء استبدال كسوة الكعبة المشرفة.

دوام التوفيق والسداد:

وسأل السديس المولى- عز وجل- لهما دوام التوفيق والسداد وأن يجزيهما خير الجزاء على ما بذلوه من جهود مباركة في إبراز الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

من جانبهما شكر الحامد والثبيتي، الرئيس العام على هذه اللفتة الكريمة منه.