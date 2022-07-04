وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتشكيل لجنة الإشراف المباشر على مدار الساعة، حيث ترتبط هذه اللجنة بالرئيس العام، والتي من مهامها رفع التقارير اليومية لكلية تنفيذ المهام وتطبيقها في خدمة ضيوف الرحمن.

متابعة العمل:

وأكد أن هذه اللجنة تم تشكيلها حرصًا على متابعة العمل للوصول لمستهدفات الرئاسة وتقييمها وتجويدها في تقديم الخدمات والاهتمام بأدق تفاصيلها وتهيئة اللوائح اللازمة لتنفيذها خدمة لضيوف الرحمن.

وأوصى السديس الجميع ببذل مزيد من الجهود التطويرية التي تساهم في رقي الخدمات، وتسهل جميع الإمكانيات، داعيًا الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.