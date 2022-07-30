وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، تطييب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الحجر الأسود والكعبة المشرفة وكسوتها الجديدة بأجود أنواع دهن العود.

فيديو | د. عبدالرحمن السديس بعد تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بأجود أنواع دهن العود ومشيدًا بتغطية مراسم استبدال الكسوة: طيبوا #الإخبارية ورجال الأمن بالعود يستاهلون pic.twitter.com/UJ6ePBmFzA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2022

مراسم استبدال كسوة الكعبة

جاء ذلك خلال قيام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية بإشراف من الدكتور السديس، حيث نقل الكسوة إلى الكعبة مع إطلالة العام الهجري الجديد.

وظهر في المقطع السديس وهو يطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بأجود أنواع دهن العود، داعيًا بالخير والبركة بالقول: “بسم الله.. اللهم زد بيتك هذا تعظيمًا وتشريفًا وتبريكا.. وزد من عظمه وشرفه من هذه الدولة تعظيمًا وتشريفًا ومن القيادة الرشيدة تكريمًا وتعظيمًا ومهابة وبرًا.. تقبل الله منكم صالح الأعمال”.

لفتة إنسانية

وفي لفتة إنسانية، وجه السديس بتطييب فريق قناة “الإخبارية”، ورجال الأمن المتواجدين خلال مراسم استبدال كسوة الكعبة بأجود أنواع العود التي تم تطييب الحجر الأسود والكعبة بها، قائلا: “يستاهلون”.

نقوش منسوجة

يذكر أنه تم استبدال كسوة الكعبة المشرفة من خلال فريق عمل محدد من مجمع الملك عبدالعزيز، حيث بدأ الفريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، بالإضافة إلى ست قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة وخمس قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

وتستهلك الكسوة نحو 850 كلغ من الحرير الخام الذي صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كلغ من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.