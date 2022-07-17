وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، القيادات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوضع خطة تشغيلية لموسم العمرة.

استعداد مبكر:

وقال السديس: إن من دورنا في الرئاسة الاستعداد المبكر لاستقبال المعتمرين والقاصدين وتهيئة جميع الخدمات وفق تطلعات ولاة الأمر، مؤكدًا على القيادات الإدارية والميدانية في الرئاسة بالتجهيزات المبكرة ووضع الخطط التشغيلية ومد جسور التعاون مع الجهات المشاركة في خدمة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في ذلك.

وفي ختام حديثه رفع الرئيس العام أكف الضراعة إلى الله – عز وجل- بأن يبارك في جهود الجميع، ويجعل ما يبذلونه في موازين أعمالهم الصالحة.