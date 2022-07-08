تردد اسم فواز القرني، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، للرحيل عن صفوف الليث في صيف 2022 بعد تعاقد النادي مع الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو حارس نادي كاشيوا ريسول الياباني.

وسيرفض الليث تحت أي ظروف من الظروف التفريط في القرني الذي كان عامل مساعد في احتلال الليث للمركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

فواز القرني لا يُمكن الاستغناء عنه:

الليث يسعى للحفاظ على القرني وكافة العناصر الأساسية حرصًا على الحفاظ على استقرار الفريق للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

وكان القرني انضم إلى نادي الشباب في عام 2021 قادمًا من نادي الاتحاد.