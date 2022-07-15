بالرغم من أن السعودية هي ثاني محطات جولة بايدن الشرق الأوسطية الأولى إلا أنها مركز ومحور هذه الجولة ففي المملكة ستعقد قمتان إحداهما سعودية أمريكية والأخرى أمريكية عربية ما يؤكد دور المملكة المهم ومحوريتها في المنطقة.

أهداف ومحاور زيارة بايدن

وتكتسب جولة بايدن أهمية خاصة نظرًا للظرف التاريخي الذي تمر به المنطقة والعالم فضلاً عن كونها الجولة الأولى للرئيس الأمريكي منذ توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وتنظر الإدارة الأمريكية الحالية إلى المملكة كمحور لإعادة توجيه علاقاتها في المنطقة وهو ما يفسر انعقاد القمة العربية الأمريكية بمشاركة قادة وزعماء دول الخليج ومصر والعراق والأردن.

أهمية السعودية الاستراتيجية

والزيارة تعكس إدراك إدارة بايدن لمدى أهمية الرياض لواشنطن على عدة مستويات، ليس فقط على مستوى الاستقرار الإقليمي، وإنما على مستوى المصالح الدولية خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والنفط.

كما يهدف الرئيس الأمريكي إلى العمل على استقرار المنطقة حيث من المتوقع مناقشة منع امتلاك إيران للأسلحة النووية، حيث تمتلك الرياض وواشنطن مصالح متقاربة عندما يتعلق الأمر باستقرار المنطقة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي قال أمس الخميس، إن الهدف من زيارته للمملكة العربية السعودية يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن سبب زيارته إلى المملكة أكبر من مجرد مراعاة المصالح الأمريكية، مشيراً إلى أن الزيارة فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة.