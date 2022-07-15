تُعرف جزيرة بالي في إندونيسيا بأنها واحدة من أشهر الأماكن السياحية في العالم، وتُعرف بأنها مكان مثالي لقضاء شهر العسل للمتزوجين حديثًا، وتحدث موقع EHL Insights عن أن السعودية بمقدورها منافسة هذه الوجهة السياحية الشهيرة.

كل ما في بالي في السعودية

يعشق المسافرون جزيرة بالي لأنها مميزة لعشاق المغامرة والباحثين عن الهدوء أيضًا، أي أنها تناسب العديد من الأذواق، أما السعودية فإن إمكانياتها تُمكنها من المنافسة في مجال المغامرات، مثل أنشطة البحر الأحمر والتزلج على الرمال بل إنها أيضًا تمنحك لمحة عن الفضاء، ففي عام 2022، التقطت مركبة ناسا (كوريوستي) الموجودة على المريخ صورة وصفت بالغامضة لباب منحوت في جبل صخري، يشبه الأبواب المنحوتة في آثار مدائن صالح، ويمكنك رؤيتها بالتفصيل من على موقع ناسا الرسمي.

ربط التكنولوجيا بالسياحة

في حين أن بالي لا زالت تسعى إلى مواءمة خطط السياحة المستقبلية مع العصر الاقتصادي الجديد من خلال الرقمنة، إلا أن المملكة تفوقت عليها في هذا المجال حيث بدأت بالفعل في خطة السياحة بضغطة زر، والتي أعلن عنها وزير السياحة، أحمد الخطيب في بداية هذا العام.

وتأتي الإستراتيجية كخطة شاملة لتطوير قطاع السياحة بالاستفادة من التقنيات الذكية.

السياحة المستدامة

تتنافس البلدان من حيث تحقيق مفهوم السياحة المستدامة، فبالي تعتمد مفهوم السياحة المسؤولة أما المملكة ففي كل مشروع سياحي تسعى للمحافظة على البيئة وتحرص على ذلك حتى في استخدام مواد البناء مثل مشروع البحر الأحمر، وكذلك مدينة نيوم التي تُعد أول مدينة خالية من انبعاثات الكربون.

الطبيعة والمناظر الخلابة

لطالما استحوذت بالي وكذلك المالديف على صور الشواطئ الرائعة والخلابة، لكن بعد فتح المملكة أبوابها للسياحة، فقد حان وقت المنافسة، حيث تمتلك هي الأخرى شواطئ مبهرة لم يمسسها أحد من قبل وتسعى للاستفادة بذلك من خلال المشاريع المختلفة مثل كورال بلوم.

مزارات سياحية شهيرة

من أكثر المزارات السياحية شهرة في بالي هي الجبال البركانية، كما تتضمن المملكة أيضًا فوهات لبراكين خامدة تكونت منذ آلاف السنين مثل فوهة حرة رهاط، وحرة عويرض، وحرة البرك.

وهناك بعض الأماكن التي تتميز بها المملكة منفردة، مثل حافة العالم، وبرج الساعة، ومحمية جزر فرسان، والشعاب المرجانية النادرة في البحر الأحمر والتي لا توجد إلا في السعودية.