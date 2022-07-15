يسهم الدور القيادي للمملكة في العالمين العربي والإسلامي، وموقعها الإستراتيجي، في تعزيز العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة، والحفاظ على استقرار وأمن وازدهار منطقتي الخليج والشرق الأوسط، واستمرار التشاور حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية الحيوية للبلدين.

وتتوج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العلاقات السعودية الأمريكية المميزة والتي ترسخها العديد من الشراكات الإستراتيجية في مختلف المجالات.

مكافحة الإرهاب:

وتُعد مكافحة التطرف والإرهاب من أهم أوجه الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؛ وقد أسهم التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال في تحقيق العديد من المكتسبات المُهمة في دحر التنظيمات الإرهابية وتحييد خطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

علاقات تجارية وإستراتيجية:

وتعمل في المملكة (742) شركة أمريكية، ويبلغ إجمالي رأس المال الأمريكي المستثمر في المملكة ٩٠.٦ مليار ريال سعودي وهناك أكثر من 21034 علامة تجارية أمريكية في السوق السعودي (2022)، كما يرتبط البلدان بعلاقات تجارية إستراتيجية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2021 نحو 25,069 مليون دولار.

وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الرابع للمملكة في حجم التجارة، والثاني في قيمة الواردات، والسادس في قيمة الصادرات، بينما تحتل المملكة المرتبة 28 كشريك تجاري لصادرات الولايات المتحدة للعالم، والمرتبة 31 كشريك تجاري لواردات الولايات المتحدة للعالم (2021).

كما توفر برامج رؤية 2030، والمشروعات الكبرى في المملكة فرصًا واعدة للشركات الأمريكية، لاسيما في القطاعات الإستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية.

علاقات ثقافية وتعليمية:

وتتمتع المملكة والولايات المتحدة بعلاقات ثقافية وتعليمية قوية، إذ يبلغ عدد الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الولايات المتحدة 21,035 طالبًا (2022)، تم ابتعاثهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي تجاوز عدد المبتعثين السعوديين من خلاله للدراسة في الولايات المتحدة النصف مليون طالب وطالبة منذ إطلاقه في العام 2006.

وأسهم إطلاق وزارة السياحة التأشيرات السياحية في العام 2019، في جذب السياح من الولايات المتحدة الراغبين في استكشاف المملكة، وزيارة مواقعها التاريخية ومناطقها السياحية الفريدة.

وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جدة، اليوم، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستمر يومين، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.