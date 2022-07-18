تقود كل من السعودية والإمارات المنطقة فيما يتعلق بالاستثمار في تقنية ميتافيرس، حيث من المتوقع أن يصبح الشرق الأوسط لاعباً رئيسياً في العالم الافتراضي، بفضل هاتين الدولتين.

وبحسب موقع Gadget Officials المختص بالتكنولوجيا، فإنه خلال العامين الماضيين، أصبح الشرق الأوسط سوقًا مزدهرًا للابتكار في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي إلى الميتافيرس، وفي الواقع احتل العرب مكانة رائدة في هذه الواجهة.

ميتافيرس في السعودية

على المستوى الإقليمي، تتخذ السعودية خطوة كبيرة في هذه التقنية، حيث أطلقت شركة نيوم استثمارًا بمبلغ مليار دولار في الميتافيرس لخدمة سكان المدينة وزوارها.

وتتيح منصة XVRS، وهي التي تُعرف بأنها منصة ميتافيرس الرقمية، للزوار أن يكون لهم تواجد آني في مدينة نيوم افتراضياً وتخيل شكل الحياة المستقبلية هناك.

ميتافيرس في الإمارات

وشهدت الإمارات في شهر مايو حدثًا هو الأول من نوعه، وكان بطلاه هما فلوريان أوجيتو وليز نونيز، حيث أصبحا أول زوجين يقيمان حفل زفاف بتقنية الميتافيرس، وانضم إليهما عشرون فردًا من أقرب أقربائهم وأصدقائهم.

وفي الوقت نفسه، أصبحت دبي الآن موطنًا لشركة MetaIncubator، أول حاضنة لتقنية ميتافيرس في الشرق الأوسط.

صناعة الميتافيرس

من المتوقع أن تصل تلك التقنية التي يُنظر إليها على أنها مستقبل الأعمال والتفاعل البشري، إلى صناعة تُقدر بـ 800 مليار دولار بحلول عام 2024، و5 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة McKinsey & Company.

وهناك فرصة للشرق الأوسط لأخذ جزء من هذا النمو المتوقع، حيث تعد المنطقة واحدة من أسرع مناطق تبني التكنولوجيا في العالم، والميتافيرس ليس استثناءً، بحسب بلومبرغ.

وستنمو هذه الصناعة لتلك الأرقام المذهلة بفضل الاستثمارات الكبيرة من الشركات الرقمية العملاقة مثل فيسبوك ومايكروسوفت وآبل وجوجل، وقد تم عدد من المؤتمرات من خلال تلك التقنية بالفعل، ومنها مؤتمرات LEAP و HACK و GITEX.