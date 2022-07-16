أعلنت السفارة الأمريكية لدى المملكة، اليوم السبت عن تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1 / بي 2) للمواطنين السعوديين من 5 سنوات إلى 10 سنوات، اعتباراً من 1 أغسطس 2022.

تسهيل السياحة والأعمال

وقالت السفارة، في بيان لها: “لقد تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة وذلك من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين بلدينا”.

وأضافت أن تسهيل إجراءات السفر يساهم بشكل كبير في ازدهار اقتصاد البلدين، بالإضافة إلى تنمية الشراكات التجارية ويزيد من تعزيز التفاهم المتبادل بين مواطني البلدين.

تسهيل السفر بين البلدين

وأشارت إلى أن قرار تمديد صلاحية التأشيرة جاء بناء على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض الساحة والتجارة، مبينة أن ذلك جاء مكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق هذا العام.

وأوضحت أنه بموجب الإعفاء من المقابلة قد يتأهل المواطنون السعوديون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، والراغبين في تجديد تأشيرات الزيارة التي انتهت صلاحيتها لمدة لا تقل عن 48 شهراً، للحصول على إعفاء من المقابلات الشخصية.