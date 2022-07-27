طالبت السفارة السعودية لدى الفلبين المواطنين المتواجدين في العاصمة مانيلا بأخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.

وشددت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر على ضرورة متابعة ما يصدر من الجهات المختصة الفلبينية، مناشدة إياهم في حالة الطوارئ الاتصال بالسفارة على الأرقام التي نشرتها.

زلزال الفلبين:

وكان المرصد الأمريكي للزلازل، قال إن زلزالًا بقوة 7.1 درجات ضرب شمال الفلبين، يوم الأربعاء، حيث أبلغ سكان العاصمة مانيلا عن اهتزاز مبانيهم، بينما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وهزّ الزلزال مقاطعة أبرا في جزيرة لوزون عند الساعة 8:43 صباحًا بالتوقيت المحلي (00:43 بتوقيت غرينتش)، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وحذرت وكالة الزلازل المحلية في الفلبين من أنها تتوقع حدوث أضرار من جراء الهزة الأرضية الشديدة.