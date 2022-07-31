دشنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم المخ والأعصاب صباح اليوم الأحد وحدة السكتة الدماغية، بحضور المدير العام التنفيذي د.أحمد العنزي.

وأوضح رئيس الوحدة د.محمد صلواتي بأن الوحدة تتسع لـ 18 سريرًا، ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية لمتابعة ورعاية مرضى السكتات الدماغية، بالإضافة إلى نظام متطور يربط جميع أجهزة الأشعة بأحدث تطبيقات العلاج باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التشخيص المبكر للسكتة الدماغية على مدار الساعة.

برنامج تأهيلي متكامل

وأشار إلى أن كافة المرضى يخضعون منذ لحظة دخولهم إلى برنامج تأهيلي متكامل بدءًا من العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق والتخاطب ومشاكل البلع، تحت إشراف أعلى الكفاءات الطبية والمهنية المساندة.

وختم منوهًا إلى أن الوحدة تملك طاقمًا طبيًا مؤهلًا ومدربًا على التعامل مع جميع حالات السكتات الدماغية بقيادة استشاريي المخ والأعصاب الحاصلين على الزمالة الطبية في تخصص السكتات الدماغية.

من جهته أكد رئيس قسم المخ والأعصاب د.هاني العبدلي إلى أن افتتاح وحدة السكتة الدماغية يأتي ضمن النجاحات التي حققها القسم خلال الفترة الماضية بدعم متواصل من الإدارة العليا، لتكون الوحدة إضافة ثرية للوحدات الأخرى، وكذلك العيادات التخصصية تحت مظلة قسم المخ والأعصاب، والتي تصب في المقام الأول في سبيل خدمة مرضى تجمع الرياض الصحي الأول.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض في تجمع الرياض الصحي الأول.