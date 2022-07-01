نجح كل من التونسي نعيم السليتي لاعب الاتفاق والأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال والحارس عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال ونواف العقيدي حارس مرمى الطائي في الفوز بجوائز شهري مايو ويونيو في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن موسم 2021/2022.

جوائز الأفضلية

ونال العقيدي جائزة أفضل لاعب واعد، بينما فاز المعيوف بجائزة أفضل حارس مرمى، وفاز رامون دياز بجائزة أفضل مدرب، بينما نال لاعب الاتفاق لقب أفضل لاعب عن شهري مايو ويونيو في الدوري.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب الدوري يوم الاثنين الماضي، بعد الفوز على الفيصلي، مستغلًا تعثر الاتحاد أمام الباطن بالتعادل.