تختتم غدًا الاثنين، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، بمواجهتي السودان وفلسطين، والبحرين وجيبوتي.

السودان مع فلسطين في كأس العرب:

ويلتقي منتخب السودان مع منتخب فلسطين على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات المجموعة السادسة.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة السادسة في كأس العرب للشباب برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا السودان وفلسطين، والأخير يستهل مشواره في البطولة بدءًا من الجولة الثانية.

مواجهة البحرين ضد جيبوتي:

وعلى إستاد نادي ضمك يلتقي منتخب البحرين مع منتخب جيبوتي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، يليه منتخب البحرين، ومنتخب جيبوتي الذي يخوض أولى مبارياته من الجولة الثانية.