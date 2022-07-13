أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن التطورات في ملف زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون لدى هيئة السوق المالية.

السوق المالية توافق:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إنه صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 7/12/1443هـ الموافق 6/7/2022م على طلب جبل عمر للتطوير بزيادة رأس مالها عن طريق تحويل جميع الديون المستحقة عليها لصندوق الإنماء مكة العقاري (بصفته الدائن) إلى أسهم عادية في الشركة.

عقد جمعية غير عادية:

وأكدت الشركة أنها ستقوم باستكمال إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهميها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإعلان عن ذلك في وقت لاحق، كما سيتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها.

وأضاف جبل عمر للتطوير أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.