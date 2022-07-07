كثفت وزارة السياحة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن في قطاع الإيواء خلال موسم الحج من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات المتنوعة، حيث خصصت غرفة عمليات على مدار الساعة للتعامل بشكل فوري مع أي تحدياتٍ قد تواجه ضيوف الرحمن في منشآت الإيواء السياحي، كما وضعت الوزارة خطة مسح ميداني لكافة منشآت الإيواء السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة للتأكد من جاهزيتها قبل موسم الحج، حيث ستتواصل أعمال التفتيش والرقابة على مدار الساعة طوال فترة الموسم.

برامج رقابية:

وكانت الوزارة فعّلت مجموعة من البرامج التنفيذية والرقابية التي ركزت على موظفي الخطوط الأمامية في قطاع الضيافة، وإدارة الخدمات الفندقية، والتأكد من جاهزية قطاع الإيواء، والالتزام بالمعايير التي تحقق الجودة المطلوبة، وقد استفاد من برامج التدريب نحو 2,335 متدربًا ومتدربة.

وتضمن التدريب برامج موجهة للقياديين وتناولت التميز في إدارة الخدمات الفندقية والضيافة، وتطبيق أساسيات وأصول استقبال النزلاء والحفاوة بهم وتقديم خدمات الكونسيرج، إضافة الى مهارات تصميم البرامج السياحية لضيوف الرحمن المستندة لتحليل دوافع واحتياجات الحجاج من البرامج المتاحة.

وتواصل الوزارة التنسيق مع كافة الشركاء الحكوميين بما في ذلك الدفاع المدني في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتطبيق خطط الطوارئ والمشاركة في غرفة العمليات المخصصة لهذا الغرض.

حوكمة أعمال الرقابة:

وتعمل وزارة السياحة على التنسيق مع وزارة الحج بهدف حوكمة أعمال الرقابة والتفتيش في مرافق الضيافة ومعالجة البلاغات بأسرع وقت ممكن، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل أعمال مفتشي الوزارة الميدانيين والوصول السريع إلى مرافق الضيافة لمعالجة أي شكوى. ويتضافر هذا الجهد مع الدعم الذي تقدمه غرفة العمليات التي تم إنشاؤها بوزارة السياحة، والتي تستقبل شكاوى الحجاج على مدار الساعة عبر الهاتف السياحي 930.