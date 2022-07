أشاد السيناتور الجمهوري توم كوتون بالسعودية وبجهودها في دعم الولايات المتحدة الأمريكية كحليف إستراتيجي.

For 80 years the United States has worked with Saudi Arabia to provide safety and prosperity to the American people. Joe Biden never should have ostracized the country and its leaders. pic.twitter.com/jZnuLfaOe8

— Tom Cotton (@SenTomCotton) July 15, 2022