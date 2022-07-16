أشاد السيناتور الجمهوري توم كوتون بالسعودية وبجهودها في دعم الولايات المتحدة الأمريكية كحليف إستراتيجي.

For 80 years the United States has worked with Saudi Arabia to provide safety and prosperity to the American people. Joe Biden never should have ostracized the country and its leaders. pic.twitter.com/jZnuLfaOe8 — Tom Cotton (@SenTomCotton) July 15, 2022

عمل 80 عامًا:

وقال كوتون في لقاء له مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “لقد عملت السعودية طوال ثمانين عامًا مع الولايات المتحدة لتوفير الأمان والازدهار للشعب الأمريكي”.

وتابع: “لا ينبغي على الإدارة الأمريكية إقصاء المملكة، وكان يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل مع قادة السعودية منذ البداية كما فعل الرئيس الأمريكي روزفلت. وكان ينبغي عليه أن يقول إن السعودية هي حليف إستراتيجي مهم وقوي لأمريكا وقوة عسكرية لدعم الاستقرار مع حلفائنا في المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية”.

يأتي هذا بينما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة في جدة، في مستهل زيارته للمملكة.