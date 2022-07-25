يعيش جمهور نادي الشباب حالة من القلق بعد مرور 5 أيام على معسكر الفريق الذي انطلق قبل 5 أيام من الآن في مدينة ماربيا الإسبانية مع عدم وجود مدرب للفريق الكروي الأول.

الليث كان أعلن رحيل المدرب الروماني ماريوس سوموديكا بعد نهاية موسم 2021/2022 لينتقل لتدريب نادي الرائد، وكان الليث قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق مع المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة الإسباني.

سبب عدم تعاقد الشباب مع المدرب كيكي سيتين

وقال الصحفي الكولومبي سيزار لويس ميرلو عبر حسابه في “تويتر”: إن تغيير المدرب سيتين صاحب الـ63 سنة لشروط تعاقده مع الليث جعلت النادي العاصمي يتراجع عن الاتفاق معه لتدريب الفريق الكروي بـ الشباب.

جماهير الليث أبدت اندهاشها من عدم تحرك إدارة خالد البلطان للتعاقد مع مدرب خاصة أنه لابد من وجود مديرًا فنيًا للفريق الأول لوضع خطة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الليوث معسكرًا في ماربيا الإسبانية بداية من يوم 20 يوليو، ويلعب خلاله 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 11 أغسطس.

وسيُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لاس بالماس يوم 27 يوليو، وريال سرقسطة، يوم 31، ثم يُلاقي ألخيسيراس في الخامس من أغسطس، وسيخوض آخر مبارياته الودية يوم 10، ولكن لم يتم تحديد الطرف الآخر حتى الآن.