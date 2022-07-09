كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي الشباب تراجع عن التعاقد مع المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني.

سبب الرفض:

وقال الصحفي الكولومبي سيزار لويس ميرلو عبر حسابه في “تويتر”: إن تغيير المدرب سيتين صاحب الـ63 سنة لشروط تعاقده مع الليث جعلت النادي العاصمي يتراجع عن الاتفاق معه لتدريب الفريق الكروي بـ الشباب.

ورفض الليث طلب المدرب وضع شرط يحمل النادي دفع أي مصاريف أو ضرائب قد تفرض على المدرب في بلاده لاحقًا.

يذكر أن المدرب الروماني ماريوس سوموديكا كان غادر الليث وانتقل لتدريب نادي الرائد بعد نهاية موسم 2021/ 2022، حيث أنهى الليث الموسم محتلًّا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.