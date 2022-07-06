تسعى إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الشباب يفاوض جريجورز كريشوياك

وأكد خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على “تويتر”، أن الشباب قدم عرضًا للاعب باريس سان جيرمان السابق، وكراسنودار الروسي الحالي جريجورز كريشوياك، وفي انتظار قرار اللاعب.

ولعب جريجورز كريشوياك الأشهر الماضية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آيك أثينا اليوناني، علمًا بأنه منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في صيف 2019، لعب في لوكوموتيف موسكو ثم كراسنودار ثم آيك.

وعاد جريجورز كريشوياك بعد ذلك إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كراسنودار الروسي، ويمتد عقده معه حتى صيف عام 2024.

الليوث في الدوري

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، من الفوز 15 مرة، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 5 مواجهات.