أعلن نادي الشباب- قبل قليل- عن تعاقده مع المهاجم أحمد عبده جابر كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي الوحدة.

ونشر الحساب الرسمي لـ الليوث عبر “تويتر” صورًا لتوقيع عبده على عقود انضمامه للشباب في صيف 2022 ولمدة 3 سنوات مقبلة.

مسيرة أحمد عبده لاعب الشباب الجديد:

ويملك عبده صاحب الـ26 عامًا خبرة مع الأندية السعودية حيث سبق له اللعب في صفوف أندية “الفيحاء والرياض والطائي والوحدة” قبل الانضمام إلى الشباب.

وكان الشباب احتل المركز الرابع في دوري المحترفين السعودي موسم 2021/ 2022، كما غادر مدربه الروماني ماريوس سوموديكا لتولي مهمة تدريب الرائد بعدما كان مدربًا لـ الشباب.