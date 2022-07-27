أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن رحيل جمال باجندوح عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

جمال باجندوح يرحل عن الشباب:

ووقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، مخالصة مالية مع جمال باجندوح بعد شراءه الفترة المتبقية في عقده، وتمنت له التوفيق في مشواره القادم.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع جمال باجندوح في صيف عام 2020، لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فارازدين الكرواتي، الذي انتقل إلى صفوفه في 2019 بعد مسيرة مميزة مع الاتحاد.

الشباب يستعد للموسم الجديد:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد من الأسبوع الماضي، قبل السفر إلى ماربيا لخوض معسكر إعدادي.

ويخوض الشباب معسكرًا في ماربيا الإسبانية، ويلعب خلاله 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 11 أغسطس، أملًا في التحضير بشكل مميز للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).