يبدو أن المدرب روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي النصر، قد يبتعد عن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم بسبب اهتمام نادي الشباب بالتعاقد معه.

المدرب البرتغالي كان دخل ضمن قائمة الترشيحات لتدريب الليث، وذلك بعدما لم يتمكن الفريق العاصمي من التفاوض مع المدرب الإسباني كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة الإسباني السابق.

منتخب مصر بحسب تقارير إعلامية كان تواصل مع المدرب فيتوريا لتدريب الفراعنة خلفًا لإيهاب جلال، لكن تقارير برتغالية أشارت إلى أن فيتوريا قد يبتعد عن تدريب مصر مع الاهتمام بعرض الشباب.

سبب اهتمام الشباب بضم روي فيتوريا:

الشباب مهتم بضم المدرب البرتغالي المخضرم كون يملك خبرة كبيرة في الدوري السعودي.

فيتوريا لايزال يستكمل مفاوضاته مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتدريب الفراعنة رغم وصول عرض الشباب له.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم لايزال متمسك بمفاوضاته مع فيتوريا وفق Yalla kORA حيث يسير الاتحاد المصري بخطى ثابتة للتعاقد مع المدرب البرتغالي، الذي رحل عن تدريب النصر في عام 2021.