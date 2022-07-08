أفادت مصادر أن الشرطة اليابانية عثرت على متفجرات في شقة قاتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وفقا لـ”العربية”.

وأعلنت الشرطة اليابانية، رفع الأدلة من موقع إطلاق النار على شينزو آبي، رئيس الوزراء السابق.

القبض على مطلق النار

وقالت الشرطة اليابانية إن المسلح الذي تم إلقاء القبض عليه على خلفية إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اعترف بأنه أراد قتل آبي لأنه “غير راض عنه”.

وأفادت الشرطة – وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة- أن المشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما ويدعى “تيتسويا ياماجامي” ويعيش في مدينة “نارا” الواقعة غربي البلاد، وأنه فرد سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية حيث عمل بها لمدة 3 أعوام حتى عام 2005 تقريبا.