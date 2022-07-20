صوت مجلس الشورى بالأغلبية لصالح الموافقة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي الجاري، وأقر إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة “النظام الثلثي”، على الجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها.

نظام الفصول الثلاثة في الجامعات

كما دعا المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة التعليم إلى تقييم النظام الثلثي في المدارس والتراجع عنه إن لزم الأمر، طالبا بتسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الإلكتروني والتعليم عن بعد والمدمج ، أسوة بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما أقر المجلس توصية لدعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة، بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام.