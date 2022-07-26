علق مدير المركز الإعلامي بالأهلي سابقًا، محمد الشيخي على الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت بالأمس، مؤكدًا أن الجمهور تضرر بما حدث للنادي.

الشيخي يُعلق على الجمعية العمومية

وقال الشيخي: “اجتماع الجمعية العمومية للأهلي جاء حسب التوقعات: قرار حل الإدارة بيد الوزارة، وحديث خالد أبو راشد لا يمثل ١١ عضواً ذهبياً فحسب بل كل الأهلاويين”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “جمهور حُرِم من ناديه، ونادٍ فُرغ من لاعبيه، وليس له من يحميه كما تم حماية كيانات جماهيرية أخرى من عبث إداراتها”.

جمهور الأهلي الأكثر تأثرًا

وواصل حديثه قائلًا: “إذا كان الجمهور لا دخل له في ما يحدث في الجمعية العمومية فهو ليس له دخل في هذا الفريق الذي هبطت به الإدارة ولا يمثل الأهلي الكيان ولا يمثل جمهوره الكبير”.

واختتم الشيخي حديثه عبر “تويتر”، قائلًا: “يكفي أن جمهور الأهلي تأثر وتضرر معنوياً بما حدث لناديه ليأتي من يزيد عزلته ويقلل من قيمته.. تذكروا أن الأهلي ملك جمهوره!”.

تفاصيل الجمعية العمومية

وعقد النادي الأهلي بالأمس جمعية عمومية غير عادية بعد الحصول على موافقة وزارة الرياضة، وطالب عدد من الأعضاء الذهبيين بحل مجلس الإدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات.