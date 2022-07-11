أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال موسم الحج لهذا العام وذلك إثر زيارته لمقر الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع في مشعر منى.

عناية ولي العهد بحجاج بيت الله الحرام

وأكد الرئيس العام أن هذه العناية الفائقة بحجاج بيت الله الحرام تجلت بحرص سموه الكريم ومتابعته المستمرة وتوجيهاته السديدة والتي مكنت حجاج بيت الله الحرام من إتمام شعائرهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة .

دور وزارة الدفاع في الحج