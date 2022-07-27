وضع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اللمسات الأخيرة على الهيكلة الإدارية التطويرية الجديدة للرئاسة والتي تتضمن مفاجآت إيجايبة لتكمين المرأة وتتويج الشباب.

كما تعيين قيادات في مناصب عليا وترقية آخرين في مواقع متقدمة في الرئاسة تتضمن مساعدين ومساعدات لدعم القيادات الشابة والابتكار في تقديم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحفيز الكفاءات الوطنية الشابة للمضي قدماً في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، واستثمار الازدهار الكبير الذي تشهده منظومة الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي برعاية القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠

الجودة والشفافية والحوكمة

وأكد الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس أن تطبيق معايير الحوكمة والجودة والشفافية في منظومة العمل الإداري والميداني ستتصدر الهيكلة التاريخية والتي تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ الرئاسة والتي ستعلن قريبًا مؤكدًا أن الرئاسة تعمل بطموحٍ عال وبشكل دؤوب وبشغف لتعظيم رؤية ٢٠٣٠ المباركة التي رسمت للرئاسة مسارًا رائدًا في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وذلك يمنح الرئاسة دفعة قوية للعمل بما يتواءم مع تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- نحو مستهدفاتها.

تعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق التميز

وتابع الرئيس العام قائلا” نهدف من خلال الهيكلة تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وخلق مؤشرات فعالة لدعم اتخاذ القرار بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة الرئاسة..

وأكد الرئيس العام أن الهيكلة الجديدة تم وضعها التقني بامتياز لتنفيذ مخرجات الرئاسة التطويرية (2024)، والمواءمة مع أهدافها في تحقيق التميز التشغيلي التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال التحول الرقمي لتحقيق التكامل والريادة في منظومة الأعمال والخدمات المنفذة في الحرمين الشريفين.

وكشف أن تمكين المرأة والشباب هدف محوري للهيكلة مؤكدًا أن الرئاسة دأبت على الاعتناء بهم وإيفادهم للخارج لاستكمال دراساتهم العليا. وأردف قائلا ” إن الرئاسة في هيكلتها التزمت بالشفافية والحوكمة و قياس مؤشرات الأداء وفقاً للمعايير العالمية.

خارطة طريق غير مسبوقة

وبحسب المصادر فان الشيخ السديس وضع مسارا تاريخيا وخارطة طريق غير مسبوقة للهيكلة الإدارية التطويرية الأشمل والأكبر في تاريخ الرئاسة من خلال تشكيل إداري ضخم على مستوى عالٍ وتجديد في القيادات للارتقاء بالخدمات وفتح آفاق جديدة للشباب وتمكين المرأة فضلا عن تكريس الحوكمة والمحاسية وتجسيد الشفافية والمصارحة.

ومن المتوقع أن تشهد الرئاسة توسعاً نوعياً يتمثل في إنشاء وكالات تخصصية، والتي تواكب النقلة التطويرية الحضارية التي تشهدها المملكة في توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي والجودة والتميز المؤسسي.

وكانت هيكلة الرئاسة العامة شهدت إنشاء (25) وكالة متخصصة في مختلف التخصصات، تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.وجاءت التعيينات التي أعلنتها الرئاسة العام الماضي كخطوة تاريخية كبرى وغير مسبوقة للتوسع في تمكين المرأة في السعودية.

وكان الرئيس العام قد أنشأ الوكالة التطويرية النسائية في إطار تمكين المرأة السعودية خدمة للحجاج والمعتمرين وقاصدات الحرمين الشريفين في خطوة إيجابية غير مسبوقة، حيث نجحت الوكالة التطويرية النسائية في الاضطلاع بمهماتها ومسؤولياتها.