في سلسلة من القرارات التاريخية في إطار هيكلة رئاسة الحرمين الشريفين الأكبر والأضخم من نوعها أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ تكليف أحد عشر مساعدًا بينهم ثلاث سيدات في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي، وذلك تعزيزاً للنقلة التطويرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

هيكلة رئاسة الحرمين

وانسجمت قرارات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مع متطلبات المرحلة واعادة التموضع التي تشهدها الرئاسة العامة في اطار هيكليتها الجديدة لعام ١٣٤٤ هجرية

وجاءت قرارات الشيخ السديس كما يلي، تكليف كل من الدكتور سعد بن محمد المحيميد مساعدًا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ووكيلاً لشؤون المسجد الحرام وفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري كمساعد للرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بن عبدالله الرسيني كمساعد للرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد الحرام وفضيلة الدكتور أحمد بن علي الحذيفي كمساعد للرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد النبوي.

كما تم تكليف الأستاذ عبد الحميد بن سعيد المالكي كمساعد للرئيس العام لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الإثرائية وسعادة الأستاذ محمد بن مصلح الجابري مساعدًا للرئيس العام للشؤون الخدمية والفنية والميدانية بالمسجد الحرام وسعادة الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان كمساعدًا للرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد النبوي.

وأيضا تم تكليف عبد العزيز بن علي الأيوبي مساعدًا للرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية والميدانية بالمسجد النبوي. سعادة الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود مستشارًا ومساعدًا للرئيس للشؤون النسائية بالمسجد الحرام. والدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد النبوي و سعادة الدكتورة العنود بنت خالد العبود مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام.

وشملت القرارت تكليف الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني نائباً لمساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومساعدًا لوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وفضيلة الدكتور بدر بن عبد الله الفريح نائباً لمساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام للشؤون التوجيهية والإرشاديةوسعادة الأستاذ محمد بن حسن باتي نائباً لمساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام للشؤون الميدانية ومساعداً لوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام للشؤون الميدانية.

تعزز ثقافة الابتكار والابداع

وقال الرئيس العام إن الهيكلة تعزز ثقافة الابتكار والإبداع وخلق مؤشرات فعالة لدعم اتخاذ القرار بما يساهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لمنظومة الرئاسة للموائمة في تحقيق التميز التشغيلي التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال التحول الرقمي لتحقيق التكامل والريادة في منظومة الأعمال والخدمات المنفذة في الحرمين الشريفين.