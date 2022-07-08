حثّ خطيب عرفة الشيخ الدكتور محمد العيسى حجاج بيت الله الحرام والمسلمين بالابتعاد عن التنافر ونبذ الشقاق والخلاف والاعتصام بحبل الله والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

#فيديو_واس | الشيخ محمد العيسى في خطبة عرفة يوصي حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله عز وجل ، وأن نكون مستجيبين لما دعا الله إليه من التوحيد بإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/1qg1biRgg9 — واس العام (@SPAregions) July 8, 2022

وأوصى العيسى في خطبة عرفة اليوم من مسجد نمرة في مشعر عرفة حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله عز وجل ، وأن نكون مستجيبين لما دعا الله إليه من التوحيد بإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره. وحث خطيب عرفة المسلمين على استغلال مواسم الطاعات والإخلاص في العبادة والدعاء لله عز وجل في يوم عرفة.

#فيديو_واس | الشيخ محمد العيسى: من قيم الإسلام البعد عن كل ما يؤدي إلى التنافر والبغضاء والفرقة وأن يسود تعاملاتنا التواد والتراحم.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/kXLmdEUYW0 — واس العام (@SPAregions) July 8, 2022

ووجه الشيخ عيسى النداء للمسلمين في كل مكان بالتحلي بحسن الخلق اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف أن حسن الخلق قيمة مشتركة بين الناس كافة، يقدّرها المسلم وغيره؛ وهو سلوك رشيد في القول والعمل.