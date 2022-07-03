نجحت الشيهانة العزاز، في رسم طريق تفوق مبهر اختارته بجد، واستمرت فيه بمثابرة؛ حتى استحقت أن يتم تعيينها اليوم نائبًا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وفقًا للأمر الملكي الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقد التفتت الأنظار لـ “الشيهانة” خلال الفترة الماضية؛ لا سيما بعدما كانت السيدة الوحيدة، بين حضور جلسة اجتماع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحضرت الشيهانة بنت صالح بن عبد الله العزاز، الاجتماع باعتبارها الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الذي يتوقع أن يكون أكبر صندوق سيادي في العالم.

الشيهانة العزاز تقتحم عالم المحاماة

تخرجت الشيهانة العزاز في كلية الحقوق بجامعة “درم” في المملكة المتحدة، في 2008م، وحصلت على بكالوريوس القانون بمرتبة الشرف. وتلقت عددًا من التدريبات في بعض الدول العربية حتى قبلت العمل في مكتب محاماة بنيويورك؛ومن خلال هذا العمل بدأت تقدم الاستشارات القانونية في كثير من المجالات.

وتعتبر أولى المحاميات السعوديات المجازات من مجلس ولاية نيويورك في القانون؛ كما استضافتها جامعة هارفرد في بوسطن لإلقاء المحاضرات.

العودة إلى الوطن

وفي عام 2012 فتحت وزارة العدل المجال أمام الكوادر النسائية المميزة، فرجعت الشيهانة للمملكة؛ وعملت في إحدى الشركات المعروفة في القانون؛ ثم عينت بعد ذلك مديرة العقود في صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وفي إطار العمل الجماعي في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030؛ بدأت برنامجًا للتطبيق العملي، يستهدف المتميزات من طالبات القانون؛ كما ساهمت بقوة في تأسيس وقيادة منظمة “طموح” لدعم المهنيات الشابات في منطقة الخليج.

وقد شاركت في عديد من البرامج التشاركية؛ حتى فازت بلقب “صانعة الصفقات” عام 2016 من “مجلة فاينانس مونثلي” في المملكة المتحدة.

عائلة مميزة



والشيهانة هي ابنة صالح بن عبد الله العزاز؛ وهو مبدع في مجال التصوير ولها 4 شقيقات هن: الشيهانة، وشهد وشهلاء، وليانا، وأخ واحد هو ، عبد الله. وكان للشيهانة مكانة خاصة في حياة والدها؛ حتى قال عنها: “قلب الشيهانة بوصلتي”.