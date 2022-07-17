أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأحد، تفشي فيروس ماربورغ في غانا.

وأكدت هيئة الصحة في غانا رسميًّا الأحد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس ماربورغ، وهو مرض شديد العدوى شبيه بالإيبولا، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بالفيروس ووفاتهما هذا الشهر.

جاءت نتيجة الاختبارات التي أجريت في غانا إيجابية في العاشر من يوليو تموز الجاري، لكن جرى التحقق من النتائج من مختبر في السنغال حتى يتم اعتبار الحالات مؤكدة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

نتائج مؤكدة:

من جهتها، قالت هيئة الصحة في غانا في بيان: إن “مزيدًا من الفحوص في معهد باستور في دكار بالسنغال أكدت النتائج”.

وأضافت أنها تعمل على الحد من أي خطر لانتشار الفيروس بإجراءات منها عزل جميع المخالطين الذين تم تحديدهم، مشيرة إلى أنه لم تظهر أي أعراض على أي منهم حتى الآن.

التفشي الثاني:

يعد هذا هو التفشي الثاني لـ فيروس ماربورغ في غرب إفريقيا، حيث جرى اكتشاف أول إصابة بالفيروس العام الماضي في غينيا ولم يتم بعدها اكتشاف أي حالات أخرى.