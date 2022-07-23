أعلن تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، جدري القردة حالة طوارئ عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات صحفية، نستطيع السيطرة على مرض جدري القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في الوقت الراهن.

من جهتها، أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، في وقت سابق، أعراض المرض وطرق انتقاله، كما وجهت نصائح مهمة للجميع:

وتشمل أعراض جدري القرود ما يلي:

– سخونة

– صداع.

– آلام العضلات.

– آلام الظهر.

– تورم الغدد الليمفاوية.

– التعب والإرهاق.

– ثم ظهور الطفح الجلدي على الوجه واليدين والقدمين.

فترة حضانة المرض:

وأوضحت هيئة “وقاية” أن فترة الحضانة للمرض، تمتد من 5 إلى 21 ولكنها في الغالب تكون بين 7 إلى 14 يومًا.

طريقة انتقال جدري القرود:

– ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.

– الانتقال بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند البعض والخدش من الحيوان المصاب.

– الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.

نصائح مهمة للجميع:

– أثناء السفر ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.

– عليك مراجعة الطبيب في حالة ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة خاصة في حال كنت عائدًا من السفر خلال الـ 21 يومًا الماضية لبدء الأعراض.

– اعزل نفسك في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي حتى موعد استشارة الطبيب.