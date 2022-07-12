أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن خطر كورونا لا يزال قائمًا، ولم ينتهِ بعد.

وأوضح بيان لجنة الطوارئ، المكونة من خبراء مستقلين، أن الحالات المتزايدة والتطور الفيروسي المستمر والضغط على الخدمات الصحية في عدد من البلدان يعني أن الوضع لا يزال طارئًا.

ارتفاع الإصابات 30%:

وأضافت: “الحالات التي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها ارتفعت بنسبة 30% في الأسبوعين الماضيين، رغم اعتراف اللجنة أن مناعة السكان زادت إلى حد كبير من اللقاحات”.

أعلى مستويات التأهب:

يذكر أن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت لأول مرة عن أعلى مستوى من التأهب، والمعروف باسم طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي، لـ COVID-19 في 30 يناير 2020.

ويتوقع خبراء أن يساعد هذا القرار في تسريع البحث والتمويل وتدابير الصحة العامة الدولية لاحتواء المرض.

فرنسا بالمركز الأول:

وقد سجل الخبراء في عدد من الدول زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، خلال الأسابيع الماضية.

وحسب “روسيا اليوم”، قال الخبراء: إن فرنسا احتلت المرتبة الأولى حيث سجلت أكثر من 150 ألف إصابة في يوم واحد، تليها ألمانيا 130- 140 ألف إصابة، فيما جاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة، بتسجيل أكثر من 100 ألف إصابة في يوم واحد.

وسجل الخبراء، ارتفاع عدد الإصابات في بلجيكا منذ بداية الصيف بمقدار ستة أضعاف، وفي اليونان بمقدار أربعة أضعاف، وفي هولندا والنمسا ثلاثة أضعاف، وتضاعف العدد في إسبانيا. مقابل هذا سجل انخفاض عدد الإصابات في البرتغال، واستقرت الأوضاع في عدد من بلدان أوروبا الشرقية.

ارتفاع طفيف بآسيا:

وفي قارة آسيا، سجلت الهند أكثر من 20 ألف إصابة، كما ازداد عدد الإصابات في اليابان ويصل حاليًّا إلى حوالي 50 ألف إصابة في اليوم. وارتفعت الإصابات في تركيا بمقدار 5 أضعاف. وتم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الإصابات بكل من إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية.

وفيات كورونا:

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، حيث توفي 1600 شخص خلال أسبوع، وتأتي البرازيل بالمرتبة الثانية بأقل من أمريكا بـ 14 وفاة، واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة بحوالي 600 وفاة.