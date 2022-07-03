أوضحت وزارة الصحة، أن سببَ الإصاباتِ الشائعة بنزلات البرد هذه الأوقات، هو ما يسمى بالعـدوى الفيروسية، مبينة أعراضها ومتى يجب زيارة الطبيب.

أعراض نزلة البرد

وأضافت الوزارة أن أبرز الأعراض التي تظهرُ عند الإصابة بنزلة البرد هي سيلان الأنف، والتهاب الحلق، يليها السعال والعطاس المتكرر والصداع والإرهاق، مشيرة إلى أن الشخص يمكنُ أن يصابَ بنزلة برد في أي وقت من فصول السنة، حيث تمتدُ الأعراضُ من 7 إلى 10 أيام.

استشارة الطبيب

وأشارت إلى أنه يجب زيارة الطبيب عند الشعور بأعراض شديدة أما الأعراض الطفيفـة فغالبا تـزول دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.